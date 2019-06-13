Zarif: Amerika, İran halkına baskı uygulamak için ekonomik terörizmi kullanmakta

El Arabi Televizyonuna mülakat veren Zarif, ‘’ABD Başkanının iddiasına göre, Amerika, İran ile ekonomik bir savaştadır, savaş, savaştır ve bunun hedefi de İran halkına baskı uygulamaktır. Bunun anlamı da ekonomik terörizmdir. Amerika, yasa dışı baskılarla İran aleyhine ekonomik terörizm uygulamaktadır. ‘’ dedi.

Kimsenin dünya’da teröristlerle müzakere etmediğini ifade eden Zarif, teröristlerin, terör eylemlerini durdurmaları gerektiğini söyledi.

Ekonomik ve askeri savaş arasında bir fark olmadığını ve gerginlik anında her şeyin mümkün olabileceğini ifade eden Zarif, bu durumda bölgenin en büyük zararı göreceğini söyledi.

İran’ın bölge ülkeleri ile ilişkilerine değinen Zarif, ‘’Bizim bölge ülkelerinin çoğu ile çok iyi ilişkilerimiz vardır. Bölgede bir iki ülke hata yaparak güvenliklerini Amerika vasıtası ile sağlayabileceklerine inanıyorlar zira Amerika bu ülkeleri Siyonist rejim hedefleri için kullanacaktır. ‘’ dedi.

Bölgedeki durumun tehlikeli olduğunu ifade eden Zarif, bunun ana nedeninin Amerika’nın İran aleyhine başlattığı yasa dışı ve uluslararası kurallara aykırı ekonomik savaşı olduğunu söyledi.

Bu savaşın Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesi ile başladığını ifade eden Zarif, ‘’Bizim Amerika’dan istediğimiz, onlara ihtiyacımız olmadığını ve İran ile diğer dünya ülkeleri arasında müdahale etmemeleri ve onlara taahhütlerini ayaklar altına almaları için baskı uygulamamaları gerektiğini bilmeleridir.’’ dedi.

Amerika’nın geçmişte aldıkları hatalı kararlardan dolayı bölgede birçok sorunla karşı karşıya olduklarını ifade eden Zarif, bu sorunların İran aleyhine baskılar ile çözülmeyeceğini bilakis artacağını söyledi.

Zarif, İran- Amerika arasında arabuluculuk faaliyetleri ile ilgili, ‘’Arabuluculuk talebimiz yoktur. Biz dostlarımız ve eskiden dostluğumuz olan ülkelerle görüşüyoruz, onların Amerika ile ilgili yaptıkları kendi kararlarıdır. ‘’ dedi.

Zarif, Avrupa’nın Özel Mali Mekanizması ve Avrupa’nın Amerika’nın yanında yer almasına dair bir soruya karşın, ‘’ Ben Avrupalılar tarafından konuşamam, Avrupa kimin yanında yer alacağına kendisi karar vermeli, Avrupalılar, Amerika’nın onların ekonomik kararlarını kontrol edebilecekleri yönünde kendi kararlarını vermeliler. Onlar bağımsız olup olma kararlarını vermeliler. ‘’ dedi.

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2012