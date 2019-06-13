Musevi: İran halkı aleyhindeki ekonomik savaşın baskısını azaltmaya çalışıyoruz

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Musevi, ‘’ İran Dışişleri Bakanlığı bu gergin gülerde tüm gücü ve kapasitesini izzet, hikmet ve maslahat ilkeleri çerçevesinde, İran halkı aleyhine gerçekleşen ekonomik savaşın etkilerini ve bölgede ve dünyada istikrar ve güvenliğin sağlanması yönünde kullanacaktır. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’Diplomasi devam ediyor. ‘’ diye yazdı.

Tahran geçen günlerde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı ağırladı. Dün de Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Tahran’da Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

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2012