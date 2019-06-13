Ruhani: Abe’nin, İran ziyareti iki ülke ilişkilerinde dönüm noktasıdır

İki ülke ilişkilerinin temelinin eskiye dayandığını ifade eden Ruhani, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri karşılıklı menfaatler doğrultusunda geliştirmek istediklerini söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) konusuna değinen Ruhani, tüm ülkelerin bu anlaşma ve 2231 nolu BMGK kararı karşısında belirli sorumluluk sahibi olduğunu belirterek, Japonya’nın da sorumluluklarını yerine getirmesin temenni etti.

Ruhani uluslararası anlaşmaları ayaklar altına almanın kimsenin yararına olmayacağını belirterek, İran’ın bölgesel konularda Japonya ile istişarelere hazır olduğunu söyledi.

Suriye’nin yeniden imarı, Yemen krizinin sonlanması ve o ülke halkına yardım ve terörizmle mücadele konularında İran’ın Japonya ile işbirliğine hazır olduğunu belirten Ruhani, bölge güvenliğinin İran için önemli olduğunu ve İran’ın Amerika dahil kimseyle savaş niyeti olmadığını fakat saldırıya uğraması durumunda sert yanıt vereceği söyledi.

Japonya’nın nükleer silahlarla ilgili hassasiyetini anladıklarını ifade eden Ruhani, ‘’Siz nükleer silah kurbanısınız biz de kimyasal silahlar ve İran defalarca barışçıl nükleer teknoloji peşinde olduğunu ilan etmiştir.’’ Dedi.

İran’da milyonlarca Afgan mülteci olduğunu ve yüz binlerce Afgan öğrencinin İran’da eğitim gördüğünü ifade eden Ruhani, İran’ın her zaman mülteciler ve uyuşturucu ile mücadele konusunda öncü olduğunu bunun yıllık maliyetinin İran için 8 milyar dolar olduğunu fakat artık Amerika’nın ekonomik baskı ve ambargolarından dolayı bu durumun devamının mümkün olmadığını söyledi.

Bölgedeki kaygıların sorumlusun Amerika olduğunu ifade eden Ruhani, bu gerginliğin başlangıcının da Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik savaşı olduğunu söyledi.

Gerginliğe son vermek için başlangıç noktasına geri dönülmesi gerektiğini ifade eden Ruhani, ambargoların bitmesi durumunda bölgede yeni ilişkilere şahit olunacağını söyledi.

Abe de İran’a yaptığı ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Japonya’nın İran’ın dostu olarak bölgedeki gerginliklerden kaygılı olduğunu söyledi.

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2012