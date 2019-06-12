Abe: Japonya, bölgede gerginliğin azaltılması için azami çaba sarf edecektir

Tahran’da temaslarda bulunan Abe, Cumhurbaşkanı Ruhani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran’a gerçekleştirmek istediği 30 yılık hayalinin gerçekleştiğini belirterek, bölgedeki gerginliklerin artmasının ne pahasına olursa olsun kontrol altına alınması gerektiğini ve Japonya’nın bu hususta yapıcı rol oynayacağını söyledi.

İlk İran ziyaretinden 36 sene sonra İran’ı ziyaret ettiğini ifade eden Abe, ilk ziyaretinde Tahran’a Dışişleri Bakanı olan babası ile 20 yaşında geldiğini ve Tahran’dan etkilendiğini bugün de aynı duygular içinde olduğunu söyledi.

İran’a ziyaret için çok uzun bir yol kat edildiğini ifade eden Abe, iki ülke halkının bu uzun süreçte çeşitli gelişmeler yaşadığını ve iki ülke ilişkilerinin bugüne kadar kesintisiz devam ettiğini söyledi.

En son 41 sene önce bir Japon Başbakanının İran’ı ziyaret ettiğini ifade eden Abe, yakın gelecekte yeniden İranlı yetkililerle ziyaret edebileceğini ümit ettiğini söyledi.

Abe, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei’nin nükleer silahların haram olduğuna dair fetvalarından derinden müteşekkir olduğunu ifade ederek, İran’dan Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) bağlı kalmasını beklediklerini söyledi.

Abe, İran Cumhurbaşkanı ile bölgede barış ve istikrar için geniş ve açık görüşmeleri olduğunu ve sabırlı çabalar ile geleceği aydınlık gördüğünü söyledi.

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2012