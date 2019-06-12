Ruhani: Japonya’nın İran’ın güney bölgelerindeki yatırımı iki ülke ilişkilerinin gelişmesini garantiler

Tahran’da temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ruhani, iki ülke ilişkilerinin eskiye dayandığını ve bu sene iki ülke diplomatik ilişkilerinin doksanıncı yılı olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllar zarfından Abe ile yapıcı görüşmeleri olduğunu ifade eden Ruhani, bugünkü görüşmenin taraflar arasındaki 8. Görüşme olduğunu ve Japonya’nın İran ile siyasi, ekonomik, bölgesel ve uluslararası ilişkilerini geliştirme isteğinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Abe ile özel ve heyetler arası görüşmelerde Çabahar ve Mekran sahillerinde Japonya’nın yatırımı dahil çeşitli konuları görüştüklerini ifade eden Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi olduğunu ve İran’ın Japonya hükümetinin ilişkilerin gelişmesi yönündeki azmini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Abe ile görüşmede ikili konuları yanında güvenlik ve bölgenin gerginlikten arınması için de konuştuklarını ifade eden Ruhani, iki ülkenin istikrar ve güvenliğe verdikleri önemin sevindirici olduğunu söyledi.

İran’ın hiç bir ülke ile savaşı başlatan taraf olmayacağını ifade eden Ruhani, buna karşın İran’ın her hangi bir saldırgana ser yanıt vereceğini söyledi.

Japonya Başbakanının bölgesel konularda dikkate değer iyimserliği olduğunu ifade eden Ruhani, Japonya’nın Kapsamlı Ortak eylem Planına (KOEP) ve bu anlaşmanın bölge ve dünya için önemini algılamasından memnun olduklarını söyledi.

İran’ın KOEP’in devmını istediğini ifade eden Ruhani, Tahran’ın gelecek uygulamaların da KOEP çerçevesinde olacağını söyledi.

İran’ın Japonya ile barışçıl nükleer teknoloji konusunda işbirliği yapmak istediğini ifade eden Ruhani, ‘’Bölgedeki mevcut gerginlikleri kökeninde Amerika’nın İran halkı aleyhindeki ekonomik savaştadır ve bu savaş durduğu anda bölge ve dünya’da olumlu gelişmeye şahit olacağız. ‘’ dedi.

Ruhani, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesi ve bölgedeki olumlu gelişmelerin başlangıcı olmasını temenni etti.

Ruhani, Abe ile görüşmesinde göçmenler, uyuşturucu ile mücadele, terörizmle mücadele, Suriye’nin yeniden imarına yardım ve Yemen Krizinin çözümü konularında görüştüklerini söyledi.

Bugün Tahran’a gelen Abe, yarın İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüşecektir.

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2012