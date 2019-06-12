12 Haziran 2019 - 18:42
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News Code 83351124
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Mogherini’nin yardımcısı Tahran’ ziyaret edecek

Mogherini’nin yardımcısı Tahran’ ziyaret edecek

Tahran, 12 Haziran, IRNA- AB Dış Politika Komiseri Bayan Mogherini’nin Yardımcısı Helga Schmidit, İran’ı ziyaret edecektir.

AB Dış Eylem Servisi İnternet Sitesinin haberine göre, bayan Schmidt’in Fars Körfezi ülkelerini ülkelerinden BAE, Umman, Katar ve İran’ı ziyaret edecektir.

Habere göre, ziyaretin bölgenin mevcut gerginliklerinde yapıldığını ve AB’nin bölgesel gerginliklerin tamamlanması yönündeki isteğinin göstergesi olduğunu yazdı.

Bu site, Shmidt’in, ziyaretinin hedeflerinden birinin İran nükleer anlaşmasının korunmasını hedef aldığını belirterek, ziyaretin ayrıca ikili ilişkilerin görüşülmesi ve bölgesel konuların konuşulması için bir fırsat olduğunu belirtti.

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2012

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