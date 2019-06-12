12 Haziran 2019 - 17:24
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News Code 83351004
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Zarif: Her gün Amerika’nın propagandası ve nefret söylemleri ile karşı karşıyayız

Zarif: Her gün Amerika’nın propagandası ve nefret söylemleri ile karşı karşıyayız

Tahran, 12 Haziran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın İran aleyhine ekonomik savaş başlattığını ve İran’ın her gün de propaganda ve nefret söylemleri ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono Tara ve yanındaki heyet ile Tahran’da görüşen Zarif, iki ülkenin 90 yıllık diplomatik ilişkilerine değinerek Japonya’nın İran’ın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iyi dostu ve ortağı olduğunu söyledi.

Zarif, İran’ın mevcut şartlarda halkının refahı ile bazı yollar bulacağını ve bunlardan bazılarının bütçenin kısması ve petrole dayanmadan mali politikalar olduğunu söyledi.

Taro da Başbakan Abe’nin Tahran ziyaretinin tarihi olduğunu belirterek, İran’ın bölgenin önemli ülkesi olduğunu ve gerginliklerin azaltılması için Japonya’nın her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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2012

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