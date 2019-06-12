Zarif: Her gün Amerika’nın propagandası ve nefret söylemleri ile karşı karşıyayız

Japonya Dışişleri Bakanı Kono Tara ve yanındaki heyet ile Tahran’da görüşen Zarif, iki ülkenin 90 yıllık diplomatik ilişkilerine değinerek Japonya’nın İran’ın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda iyi dostu ve ortağı olduğunu söyledi.

Zarif, İran’ın mevcut şartlarda halkının refahı ile bazı yollar bulacağını ve bunlardan bazılarının bütçenin kısması ve petrole dayanmadan mali politikalar olduğunu söyledi.

Taro da Başbakan Abe’nin Tahran ziyaretinin tarihi olduğunu belirterek, İran’ın bölgenin önemli ülkesi olduğunu ve gerginliklerin azaltılması için Japonya’nın her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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2012