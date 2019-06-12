Japonya Başbakanı Tahran’da

Abe, 40 sene sonra İran’ı ziyaret eden ilk Japonya başbakanıdır.

Abe, bugün Tahran’da resmi karşılaşma sonrası Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşecektir.

Ruhani ve Abe daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecektir.

Japonya Başbakanı yarın İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei tarafından kabul edilecektir.

Abe, Tokyo'dan Tahran'a doğru yola çıkmadan önce basın toplantısında yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerle görüşmelerin, Ortadoğu'da sorunların çözülmesi veya azalmasına kartkı sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre, bugün sabah saatlerinde Tokyo'nun Handa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abe, İran-ABD arasında arabuluculuk yaparak, bölge barış ve istikrarına katkısa bulunmak istediklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından karşılandı .

Abe, Tahran-Tokyo arasında var olan geleneksel iyi ilişkilerden yararlanarak, ABD-İran arasında had safhaya ulaşan gerginliklerin ve bölgesel gerilimlerin düşürülmesine çalışacak.

Bölgede kriz ve tansiyonların azalmasında yana olduklarını açıklayan Japonya Başbakanı, 'Ortadoğu bölgesinde tansiyon ve gerilimin yükselmesine ilişkin büyük endişe taşıyoruz. Japonya, dünya toplumunun bölgede istikrar ve barışın sağlanması gerektiğine vurgu yaptığı bu sırada kendi üzerine düşen rolü ifa etmek istiyor' değerlendirmesinde bulundu.

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2012