BM yetkilisinden İran'a uyuşturucu ile mücadelede destek sözü

İran'la BM arasında uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanında işbirliğini geliştirme amacıyla yapılan bu görüşmede taraflar, birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

BM yetkilisi Fedotov bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın uyuşturucu ile mücadelede önemli rolüne değinerek, BM'nin konu ile ilgili 2019 raporunda İran'ın bu rolünü vurguladıklarını kaydetti.

İran'a uyuşturucu ve suçla mücadelede mali ve teknik destek sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Fedotov, İran'ın özel coğrafi konumu nedeniyle yılda 150 milyon avrodan daha fazla bir tutarı uyuşturucu ile mücadele için tükettiğini açıkladı.

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