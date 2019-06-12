12 Haziran 2019 - 15:22
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News Code 83350776
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BM yetkilisinden İran'a uyuşturucu ile mücadelede destek sözü

BM yetkilisinden İran'a uyuşturucu ile mücadelede destek sözü

Londra, 12 Haziran, IRNA- BM Uyuşturcu ile Mücadele Bürosu İcra Kurulu Başkanı Veri Fedetov, Yuri Fedotov, İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Gulamhüseyin Dehgani ile yaptığı görüşmede İran'a uyuşturucuyla mücadelede mali ve teknik destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

İran'la BM arasında uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadele alanında işbirliğini geliştirme amacıyla yapılan bu görüşmede taraflar, birçok konuda fikir alışverişinde bulundu.

BM yetkilisi Fedotov bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın uyuşturucu ile mücadelede önemli rolüne değinerek, BM'nin konu ile ilgili 2019 raporunda İran'ın bu rolünü vurguladıklarını kaydetti.

İran'a uyuşturucu ve suçla mücadelede mali ve teknik destek sunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Fedotov, İran'ın özel coğrafi konumu nedeniyle yılda 150 milyon avrodan daha fazla bir tutarı uyuşturucu ile mücadele için tükettiğini açıkladı.

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