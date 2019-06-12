İran çelik üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri

İran 2018 yılında 24 milyon 500 bin ton çelik üretti. İran üretim açısında İtalya ile aynı sırayı paylaşmasına rağmen, İtalya'da üretimin sürdürülür biçimde olması nedeniyle bu ülke 10. sırada yer alıyor. İran 2018'in bazı aylarında 10. sıraya bile yerleşmeyi başarmıştı.

İran'dan İmidro Şirketi geçen yıl 16 milyon 790 bin ton çelik üretimiyle dünya 19.sü oldu. Bu şirket bir önceki yıl 15 milyon 600 bin ton çelik üretimiyle 21. sırada yer alıyordu.

Geçtiğimiz yıl Çin 928 milyon ton, Hindistan 106 milyon ton ve Japonya 104 milyon ton çelik üretimiyle dünyada sırasıyla ilk üç sırada yer almayı başardı.

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