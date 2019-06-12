Nükleer anlaşmaya imza atan ülkeler taahhütlerini ifa etmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamarına tepki gösteren Musevi, 'Adı geçenin nükleer anlaşmanın AB ve dünya toplumu için önemli olduğu konusunda söylediği görüşüne katılıyoruz, ancak bu çok boyutlu anlaşmada İran'ın tek taraflı olarak taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini yönündeki ifadelerini anlamıyoruz' ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmanın birçok tarafı olduğunun altını çizen Musevi, 'Tüm taraflar eşit seviyede taahhütlerini uygulamalı. Ancak bunu yapmadıkları durumda, elimizde bulunan mekanizmalarla nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimi gözden geçirme kabiliyetimizin olduğunu anlamalılar' diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas iki gün önce Tahran'ı ziyaret etmesinin ardından Stockholm'de yaptığı açıklamada, 'İran nükleer anlaşmadan çekilirse uluslararası arenada izole olur ve anlaşmadan önceki aşamaya geri döner. Yaptırımlar da yeniden devreye sokulacağı için bu İran'ın lehine olmaz' ifadelerini dile getirmişti.

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