ABD'nin İran'a karşı yaptırım ve baskısı etkisini kaybetmiştir

ABD'nin geçtiğimiz yıl boyunca İran'a benzeri görülmemiş yaptırımlar ve tarihi baskılar uyguladığını kaydeden Ruhani, 'Bu ülkenin baskıları tarihte eşi benzeri olmamış ve BM Antlaşması'nın 7. Maddesinde uygulanan yaptırımların ötesine geçmiştir' dedi.

'Bütün bu baskıya ve düşmanların propagandalarına rağmen, çok iyi koşullarımız var. Ancak bu, hiçbir sorun olmadığı ve tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor' diyen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Kesinlikle ABD'nin İran halkına karşı yaptıkları ekonomik terörizmin en açık örneklerinden biri olarak tarihte kaydedilecek. Ancak aynı zamanda tüm baskılara rağmen İran halkı direnmeye devam ediyor' ifadesini kullandı.

AB'den bir Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında ABD'nin seçtiği yönünün yanlış olduğunu açıkça belirttiğini ve İran tarihini bilen her kimsenin azami baskının bu ülke halkı üzerinde bir etkisi olmadığını bildiğine değinen Ruhani, 'Bu başkalarının da İran halkının büyüklüğünü ve gücünü kabul ettiği ve onların müttefiklerinin seçtiği yolun yanlış olduğunu anlamına gelmekte ve çok önemlidir' ifadesini kullandı.

İran halkının geçtiğimiz yıla kıyasla ülkelerinin geleceği hakkında daha ümitli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bugün herkes ABD'nin tüm sorunların sorumlu olduğundan haberdardır ve hiç kimsenin bundan kuşkusu yoktur' diye ekledi.

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