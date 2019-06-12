Uluslararası Tebriz İnşaat Malzeme ve Cihazları Fuarı faaliyete başladı

Yerli ve yabancı üretici ve iş adamlarının katıldığı bu fuarlarda iş adamları ve girişimciler, son kazanımlarını tanıtacak.

Türkiye, Çin, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Fransa, Malezya, Polonya ve Tayvan'ın yanı sıra İran'ın 12 ilinden üreticilerin katıldığı fuarlar, 14 Haziran'a kadar faaliyete devam edecek.

Tebriz fuarlarına katılan üreticiler beton ve endüstriyel makineler, porselen ve temizlik servisleri, döşeme tipleri, asansör ve ilgili parçalar, anahtar ve priz, PVC kapı ve pencere, haritalama donanımları, asma tavan çeşitleri, parke, duvar kağıdı, nem yalıtım cihazları, otomatik kapı çeşitleri, teknik ve mühendislik hizmetleri, polipropilen boru ve ek parçaları, radyatör ve ısıtma ve soğutma sistemlerini sergilemektedir.

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