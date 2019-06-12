İran'la müzakerenin Ortadoğu sorunlarını çözmesini umarım

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre, bugün sabah saatlerinde Tokyo'nun Handa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abe, İran-ABD arasında arabuluculuk yaparak, bölge barış ve istikrarına katkısa bulunmak istediklerini söyledi.

İran İslam Devrimi'nden beri Japonya'dan ilk defa bir başbakan olarak İran'ı ziyaret edecek Abe, Tahran-Tokyo arasında var olan geleneksel iyi ilişkilerden yararlanarak, ABD-İran arasında had safhaya ulaşan gerginliklerin ve bölgesel gerilimlerin düşürüşmesine çalışacak.

Bölgede kriz ve tansiyonların azalmasında yana olduklarını açıklayan Japonya Başbakanı, 'Ortadoğu bölgesinde tansiyon ve gerilimin yükselmesine ilişkin büyük endişe taşıyoruz. Japonya, dünya toplumunun bölgede istikrar ve barışın sağlanması gerektiğine vurgu yaptığı bu sırada kendi üzerine düşen rolü ifa etmek istiyor' değerlendirmesinde bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün öğleden sonra Tahran'a giriş yapacak. Abe'nin bu ziyarette İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gibi üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

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