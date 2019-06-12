Fuji'den Demavend’e

İki ülkenin Asya'nın en batı ve en doğusunda yer almalarına rağmen, İran-Japonya ilişkileri uzun bir tarihe sahip. Tarih boyunca dostça ilişkiler kuran iki ülke arasındaki değerli ilişkilerin eser ve izlerine İran, Japonya ve dünya müze ve kütüphanelerinde rastlamak mümkün. Eski uygarlığa sahip iki ülkenin ortak gelenek görenek ve değerleri, halkların dostaça etkileşimi ile ikili ilişkilerin gelişimi ve uluslararası alanda işbirliğin artması için her zaman iyi bir zemin olmuştur. Bu bağlamda İran ve Japon halkının tarihi hafızası, iki devletinin karşılıklı sorunlarını çözme konusundaki işbirliği ve yardımını asla unutmayacak.

İran’ın Batı Asya’da bölgesel ve uluslararası gelişmelerde rol oynama kapasitesini taşıyan stratejik konumu ve zengin mineral kaynaklara ile yakıtlara sahip olması, her zaman Japonya’yı ilgilendiren bir durum olmuştur. Öte yandan Japonya, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olarak ileri teknolojili kalkınmış bir sanayileşmiş ülke olması açısından, İran İslam Cumhuriyeti dış politikasında özel bir yere sahiptir.



İslam İnkilabı Rehberi Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanlığı görüşlerine doğrultusunda hareket eden İran, Doğu ile işbirliğini güçlendirme stratejisi izlemkte ve bu konuda Japonya ile ilişkilerin genişlemesinde İran için her hangi bir engel bulunmamaktadr. İran dış politikasının ilkeleri çeşitli alanlarda Japonya dıl politikasına uyuyor.



Bölgesel oyuncular arasında iktidarın dağılımı, Orta Doğu ve Doğu Asya'da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve insani değerlere saygı gösterilmesi, deniz güvenliğinin sağlanması, diğer ülkelerin içişlerine karışmama ve nükleer ve kitlesel silahların yayılmaması gibi onlarca ortak görüşü benimseyen İran ve Japonya, bu ortak yönlerini dikkate alarak ikili işbirliğini geliştirme fırsatını yakalayabilir. Aynı zamanda Japonya, İran dış politikasında İran'ın önemli bir ortağına dönüşebilir.



Japonya’nın nükleer anlaşmayı desteklemesi ve iki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda yakın istişarelerde bulunması, iki ülke ilişkilerinin önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede iki ülke üst düzey yetkilileri geçtiğimiz 5 yılda uluslararası toplantı ve konferanslar sırasında 8 kez görüşmüşlerdir. Örneğin İran İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani’nin geçtiğimiz Şubat ayında ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Mayıs ayında Japonya’da Japon yetkililerle bir araya gelmeleri, iki ülke siyasi ve parlamento ilişkilerinde parlak bir nokta gibi görülmektedir. Bendeniz İran ve Japon halkları ile dünya toplumunun çok yakında Japonya Başbakanı’nın tarihi İran ziyaretinin kazanımlarına tanık olacağından eminim. İki ülke üst düzey yetkilileri arasında gerçekleşecek müzakerelerin sonuçları, ikili ve çok boyutlu ilişkilerin öncüsü olarak bölge ve dünya barış, istikrar ve güvenliği yönünde olumlu bir adım atılacaktır.



bu vesile ile Allah'tan İran ve Japon halklarına mutluluk ve iki devlete başarılar dilerim.

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