İran, Erkek Karateciler Asya birincisi oldu

İran takımı, Ürdün’de Cuma gününden beri 29 ülkeden 314 karateci ile başlayan müsabakalrda ilk zaferini Tayvan karşısında 3-0 kazandı. İran takımı daha sonra Pakistan karşısında aynı sonuçla zafer kazandı.İran takımı 3. Müsabakasında 3-0 Irak karşısında zafer kazandı ve Yarı Finalde Japonya’yı 3-2 yendi. İran takımı Final karşılaşmasında Arabistan takımını 3-0 yenerek altın madalya ve kupayı kazanmayı başardı.İran takımı Kumite Tek karşılaşmalarında da iki altın, bir gümmüş ve bir bronz kazanmayı başardılar.Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish2012