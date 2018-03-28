Tahran ve Bakü arasında 8 işbirliği anlaşması imzalandı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Azerbaycan temasları ile birlikte, iki ülke arasında 8 işbirliği anlaşması imzalandı.
Kadın ve Aile konusunda işbirliği anlaşması, Spor ve Gençlik alanında İşbirliği anlaşması, iki ülke arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması, Hazar Denizinde Petrol Arama alanında işbirliği, Ekonomik alanda işbirliği anlaşması imzalanan anlaşmalardır.
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