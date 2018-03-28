Tahran ve Bakü arasında 8 işbirliği anlaşması imzalandı

Anlaşmalar iki ülke ilişkilerinin artması hedefi ile Cumhurbaşkanları Ruhani ve İlham Aliyev’in katıldığı törende imzalandı.Kadın ve Aile konusunda işbirliği anlaşması, Spor ve Gençlik alanında İşbirliği anlaşması, iki ülke arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması, iki ülke arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması, Hazar Denizinde Petrol Arama alanında işbirliği, Ekonomik alanda işbirliği anlaşması imzalanan anlaşmalardır.Twitter'da Takip Ediniz.@Irna_Turkish