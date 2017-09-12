Şemhani: IŞİD ile mücadele devam etmekte

Şemhani, Elvefak gazetesine verdiği demeçte, ‘’ABD bugün IŞİD’e yıllardan beri verdiği destekleri gizlemek iççin IŞİD ile mücadele yapmış gibi gözüküyor ‘’ dedi.Deyr Elzur’un kurtarılmasını Suriye’de IŞİD’e indirilen nihai darbe olduğunu ifade eden Şemhani, bu olaylarda izlenilen başarılı stratejiye değinerek, ‘’Deyr Elzur’daki başarı bölgenin jaopolitik ve ekonomik konumundan dolayı direniş cephesi ve terörizmle gerçek mücadele cephesinin başarısına sebep olmuştur. Irak ve Suriye sınırlarının temizlenmesi ile teröristlerin alanları daha da darlaşacaktır’’ dedi.Şemhani, Musul ve Telafer’ın halk güçleri ve Irak ordusu tarafından kurtarılmasının mesajı ile ilgili olarak, ‘’Bu başarılar, Irak’ın bölge dışı ve yabancı güçlere savunma ve güvenlik stratejilerinde ihtiyacı olmadığını göstermiştir’’ dedi.Şemhani, ‘’Irak halkı birlik ve beraberlikle ve dini mercilerin çağrılarına uyarak IŞİD ve tekfirci teröristleri dize getirdiler ve tüm Irak’ın temizlenmesine az bir zaman kalmıştır’’ dedi.Şemhani, ‘’IŞİD ile mücadele, güvenlik, kültürel, itikadi alanda devam etmekte ve bazı bölge ülkeleri tarafından desteklenen IŞİD’i oluşturan düşüncenin temelinin yok olması için sürekli bir mücadele gereklidir’’ dedi.Irak Kürdistan bölgesinde düzenlenecek kanuni temelden yoksun referandum’a değinen Şemhani, ‘’Irak’ın IŞİD’den kurtulmaya yaklaştığı bu zaman diliminde bu olayın bölge, Irak ve Irak Kürdistan bölgesine olumsuz etkileri olacaktır’’ dedi.Irak halkı sorununun ayrışmalar ve bölünmelerle çözülmeyeceğini ve bu durumların yeni sorunlar yaratacağını ifade eden Şemhani, bu durumlardan bölge dışı güçlerin yararlanabileceğini söyledi.Şemhani, IŞİD güçlerinve ailelerinin Suriye Elbadiye bölgesine nakli ile ilgili, ‘’Hizbullah’ın bazı abluka altındaki bölgedeki guruplara başka abluka altındaki bölgeye nakil için izin vermesi bir savaş taktiğidir ve teröristlerle savaş stratejisinde bir değişiklik değildir’’ dedi.Şemhani, ‘’İran ve Suriye, Hizbullah’ın Lübnan’ın IŞİD unsurlarından temizleme uygulamasını desteklemektedir, Hizbullah’da bu güç olmasaydı Lübnan’da da tüm dünya’da IŞİD unsurları toplanırdı’’ dedi.Twitter'da Takip Ediniz.@Irna_Turkish