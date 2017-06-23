Laricani: Son 100 yılın en şom olayı Siyonist rejim tesisidir

İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Siyonist rejim tesisinsin Ortadoğu bölgesinde geniş maceracılıkların başlangıcı olduğunu belirterek, son 100 yılın en şom olayının bu rejimin tesisi olduğunu söyledi.
Siyonist rejimin teröristleri desteklediğinin açık olduğunu ve bu teröristlerin tüm İslam ülkelerini meşgul ettiğini ifade eden Laricani, Siyonistlerin kendilerini Yahudiliğe mensup ettiklerini fakat bunların bir suç örgütünden ibaret olduklarını söyledi.
Laricani sözlerinin devamında İsrail’in kurulması ile tarihi gerçekleri sayarak, Filistin’de ilk Yahudilerin olduğu iddialarını tarihi belgelerle bir yalan olduğunu söyledi.
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