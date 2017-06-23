23 Haz 2017 20:53
News Code: 3472144
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Laricani: Son 100 yılın en şom olayı Siyonist rejim tesisidir

Laricani: Son 100 yılın en şom olayı Siyonist rejim tesisidir

İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Siyonist rejim tesisinsin Ortadoğu bölgesinde geniş maceracılıkların başlangıcı olduğunu belirterek, son 100 yılın en şom olayının bu rejimin tesisi olduğunu söyledi.

Kudüs Gününde Cuma Namazı hutbeleri öncesi bir konuşma yapan Laricani, Siyonnist rejim tesisinin şeytani br planla olduğunu ve Siyonistlerin Deyri Yasin, Sebra, Şetila, Kefer Gasem gibi insanlık dışı cinayetler işlediğini ve Filistin halkını kendi topraklarından edindiğini ve bu olayların tarihte eşi benzeri olmadığını söyledi.

Siyonist rejimin teröristleri desteklediğinin açık olduğunu ve bu teröristlerin tüm İslam ülkelerini meşgul ettiğini ifade eden Laricani, Siyonistlerin kendilerini Yahudiliğe mensup ettiklerini fakat bunların bir suç örgütünden ibaret olduklarını söyledi.

Laricani sözlerinin devamında İsrail’in kurulması ile tarihi gerçekleri sayarak, Filistin’de ilk Yahudilerin olduğu iddialarını tarihi belgelerle bir yalan olduğunu söyledi.

Ramazan ayının son Cuma günü İslam İnkılbı zaferi sonrası İmam Humeyni taraftan Kudüs Günü ilan edildi.