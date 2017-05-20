Ruhani: Herkesin Cumhurbaşkanıyım

Resmi olarak 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığının ilanı sonrası Televizyondan halka hitap eden Ruhani, ‘’Ben dostluk ve yardım elimi samimi bir şekilde tüm İran halkı, guruplar, partilere uzatıyorum, demokrasi kuralları ve kanunlar çerçevesinde muhaliflere ve onların hükümeti eleştiri haklarına saygı duyuyorum’’ dedi.İran’ın bugün her zamandan daha çok dünya ile karşılıklı saygı ve milli menfaatleri doğrultusunda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’İran milletinin seçimlerde açık bir şekilde dünya’ya ilan edildi. Dünya bugün İran milletinin şiddet ve radikalizmden uzak dünya ile işbirliği yolunu seçtiğini bilmektedir’’ dedi.Ruhani, ‘’Bizim milletimiz dünya ile barış ve istikrar içinde yaşamak istiyor fakat hakaret veya tehdidi kabul edemez, bu milletimizin komşularımız ve dünya güçleri tarafından en doğru şekilde duyulması istenilen mesajıdır. Bizim seçimimiz komşular ve bölgeye, güvenliğinin temininin yolunun demokrasinin gelişmesi ve halkın oylarına saygı olduğunu göstermektedir’’ dedi.Seçimin kazanının İran milleri, Cumhuriyet ve İslamiyet olduğunu ifade eden Ruhani, seçimin kazananının hürriyet ve bağımsızlık, milli hakimiyet olduğunu belirterek, ‘’Bu zafer, barışın şiddet ve gerginliğe zaferidir, Bu zafer milli birliğin, bölünmüşlüğe zaferidir’’dedi.Kendisine oy veren her kesin elini öptüğünü ifade eden Ruhan, ‘’Bu hizmetkarlarına oy vererek hizmet etmek imkanı sağlayan herkesin elini öpüyorum ve Yüce Allah’tan hizmetlerimle herkesin güvenini sağlamayı nasip etmesini niyaz ediyorum’’ dedi.Seçimlerin siyasi, sosyal ve kültürel ihtilafların halkın oyları ile demokrasi yolu ile çözüm yolu olduğunu ve bunların derinleşmesi için bir başlangıç olmadığını ifade eden Ruhani, İran halkının dünkü seçimlerde farklı görüşleri dinleyerek kendi yolunu seçtiğini ve herkesin halkın seçimine saygı duyması gerektiğini belirtti.Dün yapılan 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve 5. Dönem Köy ile Şehir Encümenleri seçimlerine 43 milyonu aşkın İranlı katıldı.Cumhurbaşkanı Ruhani seçimlerde 23 milyonu aşkın oy alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçildi.