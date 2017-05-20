Beşar Esat Cumhurbaşkanı Ruhani’yi kutladı

Esad mesajında İran’da yüksek bir sorumlulukla gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İran halkının kendisini bir kez daha güvenle seçmesinden dolayı Ruhani’ye iyi dileklerde bulundu.İran halkı ve Cumhurbaşkanı Ruhani’ye kalkınma, refah ve başarıların devamını temenni eden Esad, iki ülke ve tüm bölgenin güvenlik ve istikrarının pekiştirilmesinde Suriye ve İran arasındaki işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.Dün yapılan 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve 5. Dönem Köy ile Şehir Encümenleri seçimlerine 43 milyonu aşkın İranlı katıldı.Cumhurbaşkanı Ruhani seçimlerde 23 milyonu aşkın oy alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçildi.Çin Cumhurbaşkanı, Umman Sultanı, İtalya ve Pakistan Başbakanları da Cumhurbaşkanı Ruhani’ye tebrik mesajları gönderdiler.