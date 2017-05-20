Ruhani: Seçimin kazananı büyük İran milletidir

Ruhani seçim sonuçlarının açıklanması sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Büyük İran milleti seçimin kazananıdır. Sizin önünüzde eğiliyorum ve sizinle bağladığı ahdime bağlı kalacağım’’ dedi.Dün yapılan 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve 5. Dönem Köy ile Şehir Encümenleri seçimlerine 43 milyonu aşkın İranlı katıldı.Cumhurbaşkanı Ruhani seçimlerde 23 milyonu aşkın oy alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçildi.