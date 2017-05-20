Putin Cumhurbaşkanı Ruhani’yi kutladı

Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin gönderdiği tebrik mesajında, iki ülke ilişkilerin ve uluslararası alanda işbirliğinin gelişmesi için İran ile hazır olduklarını söyledi.Putin mesajında Cumhurbaşkanı Ruhani’nin son Moskova ziyaretinde taraflar arasında varılan anlaşmaların iki milletin menfaatler ve Ortadoğu ile dünyanın istikrar ve huzuru için uygulanması temennisinde bulundu.Dün yapılan 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve 5. Dönem Köy ile Şehir Encümenleri seçimlerine 43 milyonu aşkın İranlı katıldı.Cumhurbaşkanı Ruhani seçimlerde 23 milyonu aşkın oy alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçildi