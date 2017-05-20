Ayetullah Hamene: Seçimin galibi, İran halkı ve İslam Cumhuriyeti Düzenidir

Ayetullah Hamenei, mesajında halkın tüm katmanlarının dün seçime katılımının, sıralar oluşturduğunu İslami demokrasinin temellerinin İran’da sağlamlaştığın göstergesi olduğunu söyledi.Ayetullah Hamenei, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 40 milyondan fazla oy kullanılmasının yeni bir eşik oluşturduğunu belirterek bu katılımın İran halkının güçlü bir şekilde sahnede olduğunu göstergesi olduğunu söyledi.Ayetullah Hamenei, ‘’Seçimin galibi siz İran halkı ve düşmanların tüm komplolarına rağmen halkın güvenini kazanmayı başaran ve her dönemde farklı parlayan İslam Cumhuriyeti düzenidir’’ dedi.Seçim güvenliğine değinen Ayetullah Hamenei, dünkü seçimlerde farklı siyasi görüşlerin ve farklı gurupların yan yana sahneye gelerek İslam Cumhuriyeti Düzenine oy verdiklerini belirtti.Seçimin gerilimli süreci sonrası halktan birlik olmasını isteyen Ayetullah Hamenei bunun milli iktidarın önemli sebeplerinden olduğunu belirtti.Ayetullah Hamenei Cumhurbaşkanı ve gelecek hükümette yer alacak kişilere öncelikleri gözeterek, zayıf kesimlerin, köylerin ve fakir bölgelerin sorunlarını çözmede öncelik vermeleri, ülke sorunlarının giderilmesi, yozlaşma ve sosyal sorunlarla mücadele için daha fazla çalışmayı öğütleyerek , ‘Milli izzet ve hikmetin gözetilmesi ve uluslararası iktidarının gösterilmesi devrimci ve İslami yöneticilerin önceliği olmalı’’ dedi.Ayetullah Hamenei seçime katılan herkese ve onları katılmaya teşvik eden herkese teşekkür ederek, seçimi düzenleyen kurum, kuruluş ve şahıslara, seçimin güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine şükranlarını sundu.Dün yapılan 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve 5. Dönem Köy ile Şehir Encümenleri seçimlerine 43 milyonu aşkın İranlı katıldı.Cumhurbaşkanı Ruhani seçimlerde 23 milyonu aşkın oy alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı olarak seçildi.