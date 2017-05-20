Mogherini, Ruhani’nin zaferini kutladı

Mogherini Twitter sayfasında yaptığı açıklamada dün düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimine değinerek, ‘’İranlılar ülkelerinin siyasi hayatında coşkulu şekilde katıldılar. Ben Cumhurbaşkanı Ruhani’yi elde ettiği güçlü halk desteğinden dolayı tebrik ediyorum’’ dedi.Mogherini, ‘’AB ikili ilişkileri, Kapsamlı Ortak Eylem Planının(KOEP) uygulanması, bölgede istikrar ve tüm İranlıların beklentilerini gerçekleştirmek için işbirliğine hazırdır’’ dedi.Mogherini daha önce yaptığı açıklamada İran’da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dikkatli şekilde izlediklerini bildirmişti.Dün İran’da yapılan 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 40 milyondan fazla kişi sandık başına gitti.Seçimlerde Cumhurbaşkanı Ruhani 22 milyondan fazla oy alarak ikinci kere Cumhurbaşkanı olarak seçildi.