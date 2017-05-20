Zarif: Sebatımızı halktan alıyoruz

Zarif Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, ‘’Biz sebatımızı koalisyonlardan değil bazılarının aksine oy veren halktan alıyoruz, işbirliğine hazır İranlılarla saygı ile davranmalı’’ dedi.Dün İran’da yapılan 12. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 40 milyondan fazla kişi sandık başına gitti.Seçimlerde Cumhurbaşkanı Ruhani 22 milyondan fazla oy alarak ikinci kere Cumhurbaşkanı olarak seçildi.